Школа на улице Спортивной откроется к 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В Анапе 1 сентября откроют две новые школы. Одно учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Оно находится в микрорайоне «Горгиппия» и уже полностью достроено. Работы на втором объекте должны закончиться к 1 августа.

- Сейчас достраивается школа на улице Спортивной. Она предназначена для 1100 ребят. Работы находятся в активной фазе. Они должны закончиться за месяц до начала учебного года, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Также для начальных классов готовится корпус на 400 мест. Школа № 12 находится в станице Анапской. Она построена на 17%. Для ее возведения уже приобретены все материалы.

Всего в крае идет строительство 37 школ. 27 из них возводятся в рамках нацпроектов. В этом году 13 учебных заведений должны открыть свои двери 1 сентября.