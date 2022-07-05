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Карта Кубани5 июля 2022 19:09

Ущерб от загрязнения полей в Новороссийске оценили в 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске загрязнили почву.

В Новороссийске загрязнили почву.

Ущерб от загрязнения полей в Новороссийске оценили в 15 миллионов рублей. По данному факту проводила проверку Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура.

- Загрязнения земельных участков выявлены в районе поселка Алексино. Прокуратура уже направила материалы проверки в следственный орган, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почв. Оно предусмотрено статьей: «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности».