Вениамин Кондратьев рассказал о модернизации мощностей Армавирского машиностроительного завода

На Армавирском машиностроительном заводе запустят производство полного цикла. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края проанонсировал модернизацию мощностей Армавирского машиностроительного завода. На предприятии будет создано производство полного цикла. Инвестор готов вложить в проект 210 млн рублей и создать 300 новых рабочих мест.

– Еще недавно завод находился в тяжелом состоянии и был на пороге банкротства. Но удалось привлечь нового инвестора. Уже скоро предприятие оснастят современным оборудованием и начнут выпуск металлоконструкций. Также после модернизации здесь возобновится производство платформ, тележек и вагонов различной модификации, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Армавирский машиностроительный завод – старейшее промышленное предприятие региона. В 2019 году из-за недостаточного управления у на предприятии сложилась кризисная ситуация, которую к 2022 году удалось преодолеть с помощью нового инвестора.