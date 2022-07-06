Сеть «Киномакс» подала на «Галерею» иск. Фото: galleryk.ru

В Краснодаре ТРЦ «Галерея» может выплатить «Киномаксу» 13,7 миллиона рублей. Сеть кинотеатров обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании денежных средств.

- Информация была опубликована в картотеке арбитражных дел. Из нее следует, что Киномакс» хочет взыскать обеспечительный платеж в 13,2 миллиона рублей. Также убытки в 200 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. Они составляют 141,9 тысячи рублей, - сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что истец требует от ответчика передать две вывески «касса», информационный стенд, вывеску «экспресс-касса», рекламные конструкции и рекламный материал. Если этого не будет сделано, то «Киномакс» просит выплачивать неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения суда.

На данный момент исковое заявление возвращено истцу. В нем необходимо изменить подсудность дела. Документ подали 8 июня.

Кинотеатр «Киномакс» закрылся в марте 2022 года. Это было связано с непредоставлением ТРЦ льготы.