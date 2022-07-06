Индустриальный парк «Регион 23» появится в Краснодарском крае

На Кубани создадут индустриальный парк «Регион 23». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Делегация Краснодарского края, участвующая в промышленной выставке «Иннопром-2022», заключила инвестиционное соглашение о создании в регионе индустриального парка. Промпарк «Регион 93» появится на территории Мостовского района на базе местного обанкротившегося деревообрабатывающего предприятия. Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей.

– Запуск в эксплуатацию промпарка станет драйвером развития районной экономики и создаст 350 новых рабочих мест, – рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

На территории будущего индустриального парка разместятся предприятия, специализирующиеся на глубокой переработке древесины, производстве фанеры, пиломатериалов и мебели. Также здесь будут производить металлопродукцию, стальные заготовки и удобрения.