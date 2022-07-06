Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 22:18

В Сочи сгорела крыша четырехэтажного дома

Огнем была охвачена площадь 300 кв. м
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи выгорела крыша частного коттеджа.

В Сочи выгорела крыша частного коттеджа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хостинском районе Сочи в ночь на 6 июля сгорела кровля четырехэтажного частного дома. О пожаре местные спасатели узнали 5 июля в 22:48. На Курортный проспект, где горел коттедж, были отправлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

- В 22:58 первые подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание кровли на площади 300 кв.м. Пожару был присвоен второй ранг сложности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из горящего дома были эвакуированы 32 человека. В тушении пожара участвовали 25 спасателей и 10 единиц техники. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным потребовался час.