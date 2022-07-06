Собака упала в ливневой коллектор. Фото: Алексей Одеров.

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли собаку из ливневого коллектора. Она упала в яму и не могла выбраться самостоятельно.

- К нам обратились неравнодушные люди. Они сообщили, что собаке нужна помощь. Для того чтобы достать животное из беды, спасатели выехали на Анапское шоссе, - рассказал начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Собаку удалось достать при помощи добрых и сильных рук спасателей. Благодарить своих помощников она не стала. Только махнула хвостом и сразу же убежала по своим делам.