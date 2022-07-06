Дни Адыгеи к 100-летию государственности республики пройдут в Совфеде с 6 по 8 июля

О перспективах развития Республики Адыгея сенаторам расскажет Мурат Кумпилов. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Совфеде с 6 по 8 июля пройдут Дни Адыгеи. Мероприятие приурочено к 100-летию государственности республики.

В ходе проведения Дней Адыгеи пройдет ряд заседаний Комитетов Совета Федерации. Будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики.

- Дни Республики Адыгея в Совете Федерации – это эффективная площадка для диалога, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Мы расскажем о результатах и перспективах развития республики, о том, чем привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные преимущества, которыми наш регион обладает.

Одним из основных мероприятий станет «Час субъекта Российской Федерации». О перспективах развития Республики Адыгея сенаторам расскажет Мурат Кумпилов, а также выступит председатель Госсовета – Хасэ РА Владимир Нарожный.

Кроме того, в Дни республики Адыгея продемонстрирует свои достижения на выставке, организованной в Совфеде. Будут презентованы товары и услуги, которыми славится Адыгея.

Также в рамках этого события запланировано выступление творческих коллективов.