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Общество6 июля 2022 4:57

В Сочи устранили крупную аварию на магистральном водоводе

Восстановительные работы окончены
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/wcups

Фото: t.me/wcups

В Сочи в микрорайоне Макаренко починили порыв водопровода. Авария случилась накануне, 5 июля.

- Вода питала территории Центрального района и часть Хостинского. Работы осложнялись не только глубоким залеганием трубопровода, но и необходимостью проводить сложные манипуляции в крайне стесненных обстоятельствах. Разрытие производилось в пешеходной зоне в непосредственной близости с оживленной автодорогой, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Завершить восстановительные работы удалось в 7 утра 6 июля. Система уже наполнилась водой, которая подается жителям районов в полном объеме.

- На нижних отметках местности ряда домов на улицах в Центральном и Хостинском районах может быть низкое давление. Полностью стабилизировать его удастся в течение двух часов, - добавили в администрации курорта.