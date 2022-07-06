В Сочи устранили крупную аварию на магистральном водоводе

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В Сочи в микрорайоне Макаренко починили порыв водопровода. Авария случилась накануне, 5 июля.

- Вода питала территории Центрального района и часть Хостинского. Работы осложнялись не только глубоким залеганием трубопровода, но и необходимостью проводить сложные манипуляции в крайне стесненных обстоятельствах. Разрытие производилось в пешеходной зоне в непосредственной близости с оживленной автодорогой, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Завершить восстановительные работы удалось в 7 утра 6 июля. Система уже наполнилась водой, которая подается жителям районов в полном объеме.

- На нижних отметках местности ряда домов на улицах в Центральном и Хостинском районах может быть низкое давление. Полностью стабилизировать его удастся в течение двух часов, - добавили в администрации курорта.