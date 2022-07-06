Погода в Адыгее 6 июля 2022: термометры покажут больше 30 градусов тепла

Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 июля 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 6 июля 2022.

В Майкопе 6 июля погода ожидается жаркой. Максимальная температура воздуха днем +31°C. Небо чистое и ясное. Ветер восточный, 5 м/с. Осадков, по прогнозу синоптиков, не предвидится. Во второй половине дня температура составит + 17°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +28°C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. День пройдет без дождей и осадков.Ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер восточный, 2 м/с.