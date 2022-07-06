В республике подготавливают образовательные организации к началу учебного года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее до конца 2022 года отремонтируют 13 школьных спортзалов, расположенных в сельской местности. В республике подготавливают образовательные организации к началу учебного года.

До конца 2024 года регион обеспечат местами для дополнительного образования не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. На базе сельских школ откроют 25 центров«Точки роста. В школах появится современное оборудование для углубленного изучения химии, физики и биологии.

- В 2023 году школьный Кванториум будет создан на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 им. А.П. Антонова» в станице Ханской, а в 2024 году – на базе Эколого-биологического лицея № 35 в Майкопе, - сообщил исполняющий обязанности Минобразования по Адыгее Евгений Лебедев.

В 2023 году планируется отремонтировать ещё 7 школ. Во каждой из них обновляется ученическая мебель и столовое оборудование.