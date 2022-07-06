Суд приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений

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Суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Об этом сообщили в пресс-службе КТК. В компании добавили, что намерены обжаловать решение.

После обнаруженных нарушений компании выдали предписание об устранении их в срок до 30 ноября. Однако Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора обратилось в суд. Суд приостановил деятельность на 30 суток.

- Ходатайство АО "КТК-Р" об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности суд оставил без удовлетворения. Терминал намерен обжаловать данное решение суда, хоть и вынужден исполнить его, - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что КТК 23 марта остановил загрузку танкеров нефтью в Черном море. На двух из трех выносных причальных устройств, используемых для перекачки нефти в танкеры, 21 и 22 марта были обнаружены повреждения вследствие сильного шторма, повреждения загрузочных устройств КТК не привели к разливу нефти. Оперативно принятые меры по остановке работы ВПУ позволили избежать загрязнения. По данным спутниковой съемки компании «Рискат», никаких загрязнений в акватории вокруг морских терминалов КТК не выявлено.