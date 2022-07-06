В летнюю математическую школу Адыгеи съехались 117 учащихся

Проект реализуется в рамках программы «Одаренные дети». Фото: пресс-служба Адыгейского государственного университета

В Адыгее состоялось торжественное открытие летней математической школы. В этом году она стартовала в 28-й раз. Проект реализуется в рамках программы «Одаренные дети».

В программе школы занятия по олимпиадной математике, изучение спецкурсов и математические игры. В этом году для участия прибыло 117 учащихся 7-11 классов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди участников представители 14 регионов России - Адыгеи, Краснодарского края, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Ярославской областей, Москвы и Московской области, Калмыкии, Тывы, Карачаево-Черкесии, а также Северной Осетии и Латвии.

- В преподавательский состав входят преподаватели и студенты АГУ, Республиканской естественно-математической школы, известные педагоги из различных регионов России, победители и призёры всероссийских и международных математических соревнований, - сообщили в пресс-службе Адыгейского государственного университета.