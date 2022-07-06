Новые трассы и обходы сократят время в пути от Москвы до Сочи до 15 часов

От Джубги до Сочи сейчас люди едут шесть, будут час. Фото: администрация Сочи

В Краснодарском крае строят новые трассы: Джубга - Сочи и обходы Ростова и Краснодара. Завершить работы планируется примерно через год. Но благодаря новой трассе и обходам маршрут Сочи-Москва займет у водителей всего 15 часов, вместо 24. То есть время в пути сократится на 9 часов.

- От Джубги до Сочи сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги - примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки, - рассказал РИА Новости глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сроки строительства трассы Джубга - Сочи пока неизвестны. Но до конца 2022 года обещают сказать дату, а также предоставить проект президенту РФ.