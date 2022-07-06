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Общество6 июля 2022 7:10

Замминистра труда и соцразвития Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Темой обсуждения станут детские летние лагеря
Валерия ГОДОВНИКОВА
Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице ведомства ВКонтакте 7 июля в 11 часов

Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице ведомства ВКонтакте 7 июля в 11 часов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Замминистра труда и соцразвития Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице ведомства ВКонтакте 7 июля в 11 часов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», во время эфира осветят вопросы, связанные с летними детскими лагерями. Поднимут тему работы как загородных оздоровительных лагерей, так и школьных дневного пребывания.

- Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом ВКонтакте или на портале Госуслуг. Ответы на них прозвучат в прямом эфире, - сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития Адыгеи.