На эксплуатацию стадиона «Фишт» в Сочи каждый год выделяется 800 млн рублей

7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр Фото: Игорь ГЛАЗКО

В Сочи в 2013 году построили стадион “Фишт”. На его эксплуатацию ежегодно выделяется около 800 млн рублей. Об этом заявил замминистра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. При этом деньги на содержание самого стадиона полностью выделяются из регионального бюджета.

- Общая сумма затрат составляет порядка 280 млн рублей - это эксплуатационные расходы. Так как объект не освобожден от уплаты налога на имущество и на землю, мы предусматриваем дополнительно порядка 500 млн рублей в качестве налога. В общей сложности это обходится региональному бюджету в примерно 800 млн рублей, - подчеркнул Сергей Мясищев.

Стоит отметить, что 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр, а 23 февраля - церемония их закрытия.