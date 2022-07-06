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Общество6 июля 2022 7:25

В Адыгее за последние сутки задержали пять пьяных водителей

Всего за это время выявили 325 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
Административные протоколы составили также в отношении 18 пешеходов

Административные протоколы составили также в отношении 18 пешеходов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 184 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 66 и Тахтамукайского района - 45. По телефону в полицию обратились 85 раз.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи два раза изымались наркотические средства. Выявлено шесть нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим. Как удалось узнать «КП» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 18 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 325 нарушений дорожных правил.