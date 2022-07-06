Проект строительства школы на 1550 мест в Краснодаре одобрила госэкспертиза

В июне на проверку были отправлены шесть заключений на возведение учебных и спортивных учреждений. Фото: администрация региона

В Краснодаре госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1550 мест на улице Алексей Позднякова. Стоит отметить, что в июне на проверку были отправлены шесть заключений на возведение учебных и спортивных учреждений.

Помимо школы, госэкспертиза одобрила два детсада на улице Героев-Разведчиков общей вместимостью 300 мест. Также на территории СОШ №12 в станице Павловской начнут строительство школы на 450 мест.

-В микрорайоне Северном станицы Старовеличковской Калининского района появится центр единоборств, а на улице Первомайской в поселке Знаменском города Краснодара – физкультурно-оздоровительный комплекс, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после одобрения госэкспертизы будут поданы заявки на финансирование.