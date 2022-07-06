РНКБ предоставил финансирование ГК "Абрау-Дюрсо" на 1,4 млрд рублей

Банк РНКБ открыл кредитную линию для Группы компаний "Абрау-Дюрсо" на сумму 1,4 млрд рублей. Средства предоставлены на пополнение оборотных средств на срок 18 месяцев.

"Абрау-Дюрсо" входит в число крупнейших компаний по производству вина в России, а винодельческая отрасль является приоритетной для экономики нашей страны, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы готовы оперативно предоставлять кредитные средства на выгодных условиях отечественным производителям для создания продукции высокого качества.

Финансирование виноградарско-винодельческой отрасли дает возможность создания дополнительных рабочих мест, стабильного и уверенного роста качества вина для покупателей на всей территории России, а также поддержать великие традиции виноделия нашей страны. Продукция имеет большой потребительский спрос, что в свою очередь дает возможность увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. По итогам 2021 года Группой компаний «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 44,7 млн бутылок алкогольной продукции. «Абрау-Дюрсо» — самое титулованное винодельческое предприятие современной России. С 2011 года винами предприятия было завоевано более 170 наград международных дегустационных конкурсов.