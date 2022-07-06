Жители Адыгеи могут пройти добровольную процедуру по снятию отпечатков пальцев

Добровольная процедура по снятию отпечатков пальцев в республике проводится бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Адыгеи доступна добровольная процедура по снятию отпечатков пальцев. Это поможет создать единую базу учета граждан.

Дактилоскопирование может оказать помощь жителям республики в сложной ситуации. В случае ДТП, потере документов или несчастного случая можно будет установить личность пострадавшего без документов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», это особенно актуально для людей, страдающих потере памяти. Если человек не сможет вспомнить о себе никаких сведений, отпечатки пальцев в базе помогут родственникам найти пропавшего.

- Для того чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства, где вам окажут данную государственную услугу, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.