В Краснодаре появится электричка от ж/д вокзала до аэропорта

Время стоянки на каждой станции - 2 минуты Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре планируют запустить электричку от ж/д вокзала до аэропорта. Даже при скорости 40 км/ч можно будет доехать за 30 минут. Стоит отметить, что в это время входят 6-8 остановок. Время стоянки на каждой станции - 2 минуты

- Проходная электричка из центра даст возможность снизить маятниковую миграцию и увеличит привлекательность рабочих мест в агломерации. Жители столицы смогут ездить на работу из города в пригород и обратно, - сообщил представитель рабочей группы проекта Сергей Черномаз.

Рабочая группа во время проверки ж/д путей подтвердила, что инфраструктура позволяет организовать движение электричек к новому аэропорту. На данный момент ведется подготовка к строительству. Главгосэкспертиза одобрила проект еще в мае. Ожидается официальное разрешение на строительство.