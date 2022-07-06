На пляжах Сочи усилили наряды полицейских и казаков после избиения 23-летнего самбиста

Мэр города Алексей Копайгородский поручил усилить маршруты патрулирования на прибрежных территориях. Фото: администрация Сочи

В Сочи на пляже “Фрегат” накануне работники избили 23-летнего самбиста. Мэр города Алексей Копайгородский поручил усилить маршруты патрулирования на прибрежных территориях.

- Пляжи - главная точка притяжения туристов, и соблюдение требований правопорядка и безопасности на них превыше всего. В связи с этим маршруты патрулирования перераспределили с усилением именно на пляжные территории, - рассказал директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Башак.

На данный момент в результате проверок пляжей Адлерского района полицейские составили 16 административных протоколов. Также было изъято 500 литров алкоголя. Стоит отметить, что распитие алкогольных напитков на территории пляжа строго запрещено. Также на одном из пляжей были обнаружены два сотрудника, которые не были официально трудоустроены. Правоохранители не обнаружили документов у спасателей и врачей. К тому же рейдовые группы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.