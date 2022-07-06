Кубань подписала соглашения на 5,6 млрд рублей на промышленном форуме в Екатеринбурге Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань подписала соглашения на 5,6 миллиарда рублей на промышленном форуме в Екатеринбурге. Об итогах участия региональных предприятий рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в рамках форума заключено шесть соглашений. Так, в регионе планируют запустить производство адаптивных продуктов и щелочных батареек. А в Краснодаре появится импортозамещающий производственный комплекс с заводами по производству сополимеров и порошков на основе винилацетат-этилена.

В кубанской столице также создадут индустриальную площадку по выпуску видеорегистраторов, камер видеонаблюдения. А в Мостовском районе появится многоотраслевой парк «Регион 23». Уточняется, что его резидентами станут предприятия деревообработки, производители материалов для мебели, металлической продукции. В Армавире же на машиностроительном заводе начнут полный цикл изготовления ж/д подвижного состава и выпуск металлоконструкций различных видов.

- Наши предприятия продемонстрировали свой потенциал на выставке «Иннопром». Если год назад делегация края на форуме заключила соглашения на сумму 850 миллионов рублей, то в этом – на 5,6 миллиарда рублей. Новые предприятия – это драйвер экономического роста каждого отдельного города и края в целом, – отметил Вениамин Кондратьев.