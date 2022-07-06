Прокурором Майкопского района назначен Аскер Набоков

В Майкопском районе избран новый прокурор. На эту должность Генеральным прокурором Российской Федерации приказом от 30 июня назначен советник юстиции Набоков Аскер Реджебович.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Аскер Набоков получил юридическое образование в 2008 году. В органах прокуратуры он начал свою работу с 2009 года в различных должностях.

- За добросовестное исполнение должностных обязанностей он неоднократно поощрялся приказами руководства Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Адыгеи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.