В Краснодаре грузовик влетел в стоящую «Газель» и загорелся, водитель погиб

Фото: ГИБДД по региону

Смертельное ДТП произошло 5 июля. По предварительным данным, 32-летний житель Дагестана за рулем грузового автомобиля «ХОВО» не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в стоящую «Газель», которая была технически не исправна. После этого грузовик протаранил дерево и загорелся. Водитель погиб.

- Водителя «Газели» не было в машине во время аварии. А водитель «ХОВО» скончался до приезда скорой, - сообщили в краевом ГИБДД.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства выясняются.