Жителя Краснодара осудят за кражу инструментов, труб и арматуры на 670 тысяч рублей

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре будут судить 27-летнего местного жителя. Мужчина украл инструменты и металлические изделия на 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый причастен не к одной краже. Так, мужчина похитил с нежилого участка и из вагонов-бытовок по улице Яхонтова арматуру, трубы, газовые и кислородные баллоны. Кроме того, кражи установлены и на улицах Федосеева и Стахановской - мужчина забрал здесь строительные инструменты, изделия из металла и опорные столбы.

Всего обвиняемый присвоил инструменты и трубы на 670 тысяч рублей. На период следствия он находился в заключении под стражей.

- В настоящее время собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.