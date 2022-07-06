Железнодорожники ищут идеи, как предотвращать ДТП на переездах Фото: Иван МАКЕЕВ

Дан старт конкурсу «Лучшая идея по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на переездах», в котором могут принять участие все желающие.

В населенных пунктах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов представители Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры ждут предложения в свободной форме, организационные решения, технические проекты, в том числе и по направлениям: предотвращение выезда автомобилей на неохраняемые переезды, не оснащенные заградительными устройствами, и своевременное информирование машинистов локомотивов о нештатных ситуациях на переездах.

Авторов лучших работ ждут памятные подарки с символикой ОАО «РЖД».

Желающим принять участие в конкурсе достаточно направить до 25 июля предложение с описанием способа снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах по одному из указанных адресов электронной почты:

- Ростовская область: ESerdukova@skzd.rzd.ru;

- Краснодарский край и Адыгея: DI-RSbondarenko@mail.rzd.ru; di-TupikSV@skzd.rzd.ru;

- Ставропольский край, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Калмыкия: NSaveleva@skzd.rzd.ru;

Дагестан: nod4-smagadov@skzd.rzd.ru;

Чеченская Республика: di-ABaygereev@skzd.rzd.ru.

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