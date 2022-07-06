«Где написано, что нельзя?»: Туристов возмутила женщина с детьми, занявшая на весь день бесплатные качели в Новороссийске

Женщина с малышами удобно расположилась на качелях. Фото: t.me/nvrsk_podsl

Туристов с каждым днем на Черноморском побережье становится все больше. Многие едут на популярные курорты, которые уже трещат по швам. Но немало отпускников для отдыха выбирают города, что находятся рядом, рассчитывая сэкономить бюджет и понежиться на пляже, где нет аншлага. Но конфликты между отдыхающими происходят даже здесь. Так, в Новороссийске туристов возмутила женщина с детьми, занявшая на весь день бесплатные качели.

По словам очевидцев, туристка пришла на пляж ранним утром, удобно расположилась на качелях вместе со своими малышами, при этом не спешила уступать место другим. На замечания других отдыхающих она хамила.

- Таблички нет, что качели на весь день занимать нельзя! - отвечала каждому, кто просил ее освободить качели. - Сидим сколько хотим!

Многие пользователи в Сети осудили женщину, назвав ее поступок некрасивым.

- На лежаках что ли пыталась сэкономить? - возмущались люди.

Но нашлись и те, кто вступился за туристку.

- Правил или ограничений на пляже нет, то есть любой человек может сидеть на этих качелях столько, сколько хочет, - писали другие пользователи. - За что ее осуждать-то?