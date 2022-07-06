Мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком Николаевского бульвара

Проект благоустройства планируют скорректировать Фото: t.me/krdru

Мэрия Краснодара объяснила расторжение контракта с подрядчиком по благоустройству Николаевского бульвара. Ранее для обновления здесь срубили вековые деревья.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, подрядчик начал работу не по проекту и уничтожил деревья без порубочных билетов. Теперь его обяжут возместить ущерб - материалы проверок передали для разбирательства в полицию.

Для мониторинга работ на Николаевском бульваре организовали группу с участием активистов. Но благоустройство не проводилось, а подрядчик постоянно направлял письма о причинах, которые не позволяют продолжить работы.

- Помимо справедливых нареканий жителей об экологическом уроне, образовалось серьезное отставание от графика работ. В результате принято решение о расторжении контракта - процедура уже выполнена, - отметил Владислав Белый.

Уточняется, что проект по благоустройству Николаевского бульвара скорректируют с учетом мнения жителей.

Ранее “Комсомольская правда” - Кубань” сообщала о том, что Вениамин Кондратьев раскритиковал вырубку вековых деревьев в Николаевском сквере Краснодара. Ущерб вырубленных деревьев в Николаевском сквере Краснодара составил более 30 млн рублей.