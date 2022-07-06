На Кубани за сутки выявили 77 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за сутки выявили 77 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту 10 месяцев, самому старшему - 95 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре получено 33 положительных теста, в Северском районе - 10, в Новороссийске – 9, в Сочи – 8, в Динском районе – 4. По 3 новых пациента зарегистрировано в Туапсинском муниципалитете, по 2 - в Павловском и Горячем Ключе.

- По одному новому случаю COVID-19 выявлено в Анапе, Армавире, Кореновском, Красноармейском, Крыловском и Тихорецком районах, - сообщили в оперштабе региона.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. Тем временем с выздоровлением за сутки в крае выписали 97 человек.