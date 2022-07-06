Спасатели Сочи эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы «Фишт»

Пострадавший не мог продолжить путь самостоятельно. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи в районе Фишт-Оштеновского массива мужчина сломал ногу. Пострадавший не мог продолжить путь самостоятельно.

По словам туриста, травму он получил при спуске с горы Фишт. Он поскользнулся и нога застряла между двух камней. В лагере остальные туристы смогли помочь пострадавшему. Они зафиксировали ногу бинтом и на протяжении нескольких часов прикладывали лед. Но отек так и не ушел, а наступать на ногу было по-прежнему больно. Поэтому было решено обратиться за помощью к спасателям. Но в том районе сотовая связь не ловила. 45-летний москвич смог рассказать о происшествии спасателям Адыгейского филиала ЮРПСО по радиостанции сотрудников Кавказского биосферного заповедника.

- Вертолет Ка-32 со спасателями и медицинским работником ЮРПСО МЧС России на борту вылетел в район горы Фишт. Эвакуировав травмированного мужчину на борт воздушного судна, сотрудники ЮРПСО оказали пострадавшему первую помощь, зафиксировав поврежденную ногу вакуумной шиной, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели приземлись на базе ЮРПСО в Сочи. Пострадавшего передали медикам.