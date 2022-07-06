Житель Новороссийска по телефону вымогал по 200 тысяч рублей

Телефонного мошенника будут судить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новороссийске передали в суд дело о дистанционном мошенничестве. Мужчина звонил на случайные номера и просил перевести деньги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснилось, мужчина не работал и придумал другой способ, как получить деньги на жизнь. Для этого он придумал план - подбирал случайные телефонные номера и звонил. Абонентам он представлялся близким родственником и рассказывал, что на него якобы завели уголовное дело.

После этого он менял тембр голоса, представлялся полицейским и говорил о том, что уйти от ответственности поможет крупная сумма - от 50 до 200 тысяч рублей. От лица сотрудника органов мужчина просил перевести деньги.

Однако “заработать” таким способом ему не удалось. Потерпевшие поняли, что им звонит совершенно другой человек, и клали трубку.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.