«Агрокомплекс» разыгрывает 200 ящиков мороженого и подарки для отдыха

Общий срок проведения акции с 1.07.22 до 30.09.22 с учетом выдачи призов. Фото: agrokomplex.ru

Торгово-розничная сеть «Агрокомплекс Выселковский» объявила «Сладкое лето!». С начала июля до самого конца лета у каждого покупателя появится шанс выиграть ящик эскимо или один из подарков, необходимых любому отдыхающему. В акции участвуют все любители выселковского мороженого.

- Как известно, чтобы выиграть, надо иметь не только удачу, но и вступить в игру. А для участия в нашей акции - сохранить чек, в котором указана покупка мороженого. За покупку любого мороженого «Агрокомплекса» покупатель гарантированно получит 50 бонусов на зарегистрированную карту лояльности фирменной сети. Кроме этого, для покупателей, выполнивших все условия акции, мы приготовили 200 ящиков мороженого, пляжные полотенца, термосумки и коврики-сумки, надувные матрасы и гамаки, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Чтобы провести курортный сезон с подарком «Агрокомплекса», покупателю нужно выполнить три условия. С 1 июля по 30 августа 2022 года купить мороженое торговой марки «Агрокомплекс» в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский», зарегистрировать свой чек на сайте и подписаться на аккаунт в Телеграм.

Результаты розыгрышей размещаются в течение 3 рабочих дней с момента определения победителей на сайте. Срок выдачи призов с 1 июля по 30 сентября 2022 года. В компании предупреждают, что количество призов ограничено, а мороженого хватит на всех!

Общий срок проведения акции с 1.07.22 до 30.09.22 с учетом выдачи призов.

Этим летом мороженое «Агрокомплекса» радует покупателей новым, лаконичным дизайном упаковки и по-прежнему любимыми вкусами. Свежайшие сливки для изготовления мороженого вырабатывают из коровьего молока с собственных ферм «Агрокомплекса» и каждое утро поставляют на производство. Сейчас в ассортименте 13 видов натурального мороженого: в вафельном стаканчике с наполнителями, эскимо в молочном шоколаде или шоколадной глазури, в форме «полено».

С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90