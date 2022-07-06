В Адыгее задержали мужчину за сбыт метадона

Экспертами-криминалистами установлено, что в свертках находился метадо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее задержали ранее судимого жителя Краснодара. Мужчину взяли с наркотиками.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что подозреваемый планирует распространять запрещенные вещества в республике. Вскоре эти сведения подтвердились.

Наркополицейскими была разработана и проведена спецоперация. Им удалось задержать с поличным мужчину в одном из микрорайонов Майкопа. При себе у него обнаружили более 10 пакетиков с неизвестным порошком. Позднее были обнаружены еще пять свертков в тайниковых закладках.

- Экспертами-криминалистами установлено, что в них находился метадон, общей массой около 3,5 граммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», задержанный планировал реализовывать наркотики бесконтактным путем. Через интернет он бы сообщали координаты тайников. На данный момент ведется проверка для выявления всех аналогичных эпизодов.