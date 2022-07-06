Главный редактор телеканала Fashion TV Инна Сигле в жюри второго сезона реалити-шоу «Модельер»

Фото: Natali svors

Во втором сезоне реалити-шоу «Модельер» Инна Сигле выступила в качестве эксперта. Громкая новость обрадовала поклонников девушки и заинтересовала тех, кто еще не слышал о молодой, но уже успешной звезде шоу-бизнеса.

В последнее время самой сенсационной персоной столичной модной тусовки стала Инна Сигле, шеф-редактор Fashion TV. Сложно поверить, что молодая красотка с невероятной внешностью и притягательным взглядом занимает столь высокую должность.

Топ-модель, телеведущая и главный редактор Fashion TV Инна Сигле приковывает внимание не только яркой внешностью, но и мощной энергией. За свою модельную карьеру Инна сотрудничала со многими мировыми брендами, а ее назначение на должность шеф-редактора Fashion TV вполне оправдано, ведь девушка отлично зарекомендовала себя в качестве эксперта мира красоты и стиля.

Сама Инна, начав работать на Fashion TV, не подозревала, что вскоре станет такой популярной. Отечественные дизайнеры буквально переманивают девушку друг у друга, желая, чтобы именно она представляла их бренд. По словам Инны, она с трудом справляется с потоком предложений от российских кутюрье и едва выносит навалившийся объем работы. Но, несмотря на это, есть информация, что уже в ноябре у Инны Сигле запланировано несколько съемок в США.

Фото: Natali svors

Тем не менее, стоит отметить, что к своим обязанностям на Fashion TV Инна Сигле подходит со всей ответственностью. Отсюда делаем вывод, что девушка не просто так была удостоена знаменитой премии Trend People Awards, которую она получила из рук Эвелины Бледанс. В качестве гостей и номинантов на вечере присутствовали многие представители московской богемы, в том числе дизайнер Андрей Пономарев, актрисы Ирина Безрукова и Нелли Уварова, стилист Влад Лисовец и фигуристка Аделина Сотникова.

После такого громкого события журнал Glamour опубликовал Инну на обложку, а Playboy долго добивался ее согласия на съемку, несмотря на запретный регламент телеканала.

Впрочем, останавливаться красотка не собирается. Ее яркое появление во втором сезоне реалити-шоу «Модельер», созданного специально для молодых талантливых дизайнеров, мечтающих попасть в мир большой моды, позволил Инне Сигле в очередной раз влюбить в себя зрителя. В проекте девушка выступила в качестве эксперта и члена жюри, кроме нее, участие приняли известные дизайнеры и звезды шоу-бизнеса.

По мнению Инны Сигле, построить успешную карьеру может каждый. Для этого нужно применить универсальную формулу успеха, которая безотказно работает в любых направлениях, - самодисциплина и умение работать в коллективе, где каждый отвечает за свою работу.

В своих интервью Сигле часто отмечает, что ей невероятно повезло с командой Fashion TV, и именно с этими людьми она планирует реализовать сотни творческих проектов в ближайшем будущем, открывая новые яркие имена в области большой моды и шоу-бизнеса.