В новом учреждении примут 16 групп Фото: t.me/alekseenko_krd

Новый детский сад на 300 мест в микрорайоне Губернском Краснодара примет детей осенью. Мэр Андрей Алексеенко осмотрел учреждение, которое ввели в эксплуатацию 1 июня.

В трехэтажном здании примут 16 групп - четыре ясельные группы, по 3 младшего (от 3 до 4 лет), среднего (с 4 до 5 лет), старшего (с 5 до 6 лет) дошкольного возраста и три подготовительные группы (с 6 до 7 лет).

В здании оборудовали пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, методический кабинет.

Уточняется, что новое учреждение будет филиалом детсада № 199. Совсем скоро планируют приступить к лицензированию и закупке оборудования - его установят до конца лета.

- Сад получился ярким, большим и современным. Оборудованы системы кондиционирования, вентиляции, больше 50 камер видеонаблюдения и пост охраны. На всех новых объектах планируем устанавливать современные системы безопасности, чтобы искусственный интеллект контролировал и фиксировал все перемещения по периметру учреждения, - отметил Андрей Алексеенко.

Ранее “Комсомольская правда” - Кубань” сообщала о том, что в Краснодаре появится детский сад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской. Учреждение начнут строить до конца года.