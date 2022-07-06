Новый ЛДК детской краевой больницы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре достроили лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы. Учреждение по улице Площадь Победы, 1, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В медучреждении на 350 коек устанавливают оборудование и мебель. После выдачи лицензии лечебно-диагностический корпус начнет принимать пациентов.

В восьмиэтажном ЛДК оборудовали хирургический и операционный блоки, отделение переливания крови и станцию криоконсервации с подразделениями для трансплантации костного мозга. А в приемном отделении подготовлена противошоковая палата.

- Операционные блоки оснастили высокотехнологичным оборудованием. Это позволит делать сложные операции у нас на Кубани. Для работы выберем ведущих специалистов - сейчас их набираем по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.