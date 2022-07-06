Школы Сочи отремонтируют за 370 млн рублей до 15 августа

В пяти школах поменяют кровлю. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Во время летних каникул рабочие ремонтируют школы. На работы выделили около 370 млн рублей из городского и краевого бюджета. Ремонт пройдет во всех школах Сочи.

- В нескольких школах капитально отремонтируем пищеблоки, столовые станут просторнее и комфортнее. В пяти школах меняем кровлю. Обязательно обновим спортивные уголки во всех учреждениях. Помогают в этом вопросе и наши меценаты, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также в школах увеличат количество камер видеонаблюдения. На подходах к школам будет обновлена разметка. В планах перенести остановки общественного транспорта ближе к школам, где это возможно.

Ремонтные работы завершатся до конца 15 августа.