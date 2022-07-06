В Краснодаре насмерть забившему сожительницу мужчине дали 8 лет тюрьмы

Мужчина признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре местному жителю вынесли приговор за убийство. Мужчина до смерти избил сожительницу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в январе. Мужчина и женщина были у себя в квартире и в какой-то момент повздорили. Тогда подсудимый избил возлюбленную и толкнул в ванну. Упавшая женщина сильно ударилась головой. Позже она выбежала в подъезд, но мужчина догнал ее и еще раз ударил - теперь головой о стену.

На заседании подсудимый рассказал, что после этого помирился с сожительницей, помог ей отмыть квартиру от крови и даже предлагал вызвать «скорую», но она отказалась. Уйдя спать, через время мужчина проснулся от хрипов женщины - от полученных травм она умерла до приезда медиков. А подсудимый сбежал до приезда полиции.

- В суде вина установлена как признательными показаниями мужчины, так и показаниями свидетелей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.