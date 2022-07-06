Поучаствовать могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Майкопе стартовал фотоконкурс "100 лиц в объективе". Подать заявку на участие можно до 15 августа.

Подведение итогов и награждение участников состоится 4 сентября этого года в сквере имени Тембота Керашева. Фотовыставка лучших работ будет представлена на площадке около дома культуры «Гигант».

В конкурсе предоставлены четыре номинации. Среди них «Пейзаж на все 100 (сто)», Майкоп в лицах», «Архитектурный Майкоп: через 100-летие», «Про100(сто) фотовзгляд».

- Цель конкурса - создание условий для самореализации талантов и способностей жителей города в фотографическом искусстве, а также развитие их эстетического вкуса, - сообщили в пресс-службе Управления культурой Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на конкурс принимаются работы, сделанные на территории Майкопа. Поучаствовать могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. Заявку можно отправить на электронную почту konkurs.maykop@mail.ru.