Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

СК организовал проверку после падения ветки на женщину с ребенком в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло накануне вечером по улице Колхозной. 37-летняя жительница с 2-месячным малышом выходила из подъезда на прогулку. В этот момент на них упала большая ветка. Женщину с ребенком госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

- Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будут изучены причины и условия, а также установлены лица, ответственные за соблюдение безопасности и обследование деревьев на указанной территории. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления СКР по краю Андреем Константиновичем Масловым. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.