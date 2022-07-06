На директора детсада в Северском районе Кубани завели дело за хищение 94 тысяч рублей с премий работников

Женщина переводила себе на карточку часть премий сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На директора детского сада в Северском районе Кубани завели уголовное дело. Заведующую подозревают в хищении 94 тысяч рублей с премий сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Женщина руководила дошкольным учреждением в станице Северской. С марта 2020 года она получила от работников 94 тысячи рублей. Как выяснилось, женщина переводила на свою карточку часть премий сотрудников.

- Материалы проверки прокуратура района направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль, - уточнили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее “Комсомольская правда” - Кубань” сообщала о том, что инспектора таможни Новороссийска поймали на взятке в 6 млн рублей. Таможенник обещал контрабандисту решить проблемы с законом, однако сам стал фигурантом уголовного дела.