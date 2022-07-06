35 детей-сирот Анапы получат новые квартиры до конца 2022 года

Пять квартир уже купили в марте. Фото: администрация Анапы

В Анапе 35 детей-сирот получат свои новые квартиры. На это было выделено около 100 млн рублей по краевой программе «Дети Кубани».

Стоит отметить, что пять квартир уже купили в марте. На данный момент их оформляют в муниципальную собственность.

- Также заключены муниципальные контракты еще на 30 жилых помещений, которые сейчас достраиваются, в них идут отделочные работы, - сообщают в пресс-службе администрации Анапы.

Как удалось выяснить “КП”-Кубань”, дети-сироты получат квартиры уже осенью 2022 года.