Жителей Кубани с 8 по 21 июля приглашают поучаствовать в семейных маршрутах здоровья

Соревнования по ходьбе пройдут с 8 по 21 июля Фото: пресс-служба Лиги здоровья нации

Жителей Кубани приглашают поучаствовать в семейных маршрутах здоровья. Соревнования в честь Дня семьи, любви и верности с 8 по 21 июля пройдут по всей стране, сообщили в пресс-службе Лиги здоровья нации.

Соревнования по ходьбе запланированы в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий», призванной мотивировать участников к ежедневной двигательной активности и направленной на увеличение числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно собрать команду - от 3 до 20 человек - из родственников, друзей, соседей, зарегистрироваться в приложении «Человек идущий» для подсчета шагов каждого участника в режиме онлайн и формирования рейтинга. Ограничения по возрасту на участие в соревнованиях не установлены.

Рейтинг подсчитают как сумму среднеарифметического количества шагов всех участников команды за каждый день соревнований. Уточняется, что ограничение к зачету по шагам в день - не более 25 тысяч.

Победителя выберут по итоговому рейтингу - им вручат электронные дипломы. При одинаковых результатах нескольких команд организаторы остановятся на сборной с наибольшим количеством участников.

А участникам соревнований вышлют электронные сертификаты.

- По итогам соревнований им также начислят бонусы за шаги, которые можно конвертировать в скидки на товары и услуги для ЗОЖ у наших партнеров, - добавили в пресс-службе.