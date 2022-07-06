Сейчас в едином реестре проблемных объектов в регионе числятся 140 долгостроев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дольщикам проблемного ЖК “Анит-Сити” в Краснодаре выплатят компенсации. Это касается владельцев квартир второго литера - первый планируют достроить. Восстановление прав дольщиков в регионе на совещании обсудил Вениамин Кондратьев с главой «Фонда развития территорий» Константином Тимофеевым.

Уточняется, что дольщикам второго литера уже выплачивают компенсации. Кроме того, в Краснодаре достроят ЖК «На Магистральной». Квартиры здесь получат более 600 владельцев.

Всего с начала года на Кубани восстановлены права свыше 10 тысяч дольщиков. В регионе также достроено 19 домов почти на четыре тысячи квартир. По 32 недостроенным многоэтажкам владельцам выплатили компенсации или перезаключили договоры.

Сейчас в едином реестре проблемных объектов в регионе числятся 140 долгостроев.

Как отметил глава региона, в крае совместно с федеральным фондом решается проблема по 71 долгострою. Из регионального бюджета в 2022 году в качестве взносов в Фонд направили 2,5 миллиарда рублей, в 2023 – 1,2 миллиарда.

- По 31 объекту Фонд решил, что дольщики получат выплаты, 23 дома будут достроены. 17 объектов находятся на рассмотрении наблюдательного совета, - сказал губернатор.