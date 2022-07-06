Загрузка отелей и гостиниц в Сочи составляет почти 90%

С начала 2022 года курорт принял более 3 миллионов человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На курорте более 2600 средств размещений с общим номерным фондом в 92 тысячи. На сегодняшний день в Сочи 184 тысячи туристов забронировали номера в отеле. С начала 2022 года курорт принял более 3 миллионов человек. С мая по сентябрь Сочи ожидает около 4,5 млн гостей.

- В июле мы прогнозируем среднюю загрузку средств размещения порядка 90%, а в августе – 95%. Сейчас все силы должны быть направлены на обеспечение комфортного и безопасного отдыха наших граждан. Всем городским службам необходимо оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, - заявила заммэра Сочи Инна Петухова.

Стоит отметить, что в Сочи находятся более 1800 различных ресторанов, кафе и столовых. За неделю аэропорт обслужил около 387 тысяч человек. На данный момент загрузка отелей составляет 87%.