Ребята проведут 21 день в лагере «Лазуревый берег» Фото: admkrai.krasnodar.ru

21 ребенок из ДНР отдохнет в детском лагере Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Изначально ребят планировали разместить в профориентационном лагере «Лаборатория профессий» станицы Северской. Но учреждение не входит в реестр детских здравниц.

По итогам выезда сотрудников Роспотребнадзора, МВД и прокуратуры детей решили перевезти в лагерь «Лазуревый берег» Геленджика. Ребята проведут здесь полноценную смену - 21 день - за счет средств краевого бюджета.

Напомним, в настоящее время в регионе отдыхают почти 500 ребят из ДНР и ЛНР. Ребята находятся в здравницах Черноморского побережья.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 20 детей-спортсменов из ДНР прибыли на отдых в Анапу. Ребята вместе с тренерами находятся в санаторно-оздоровительном комплексе «Родник» села Сукко.