На Кубани в аварии погибла 9-летняя девочка

В автомобиле находились 31-летняя женщина и 9-летняя девочка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани на автодороге «Краснодар - Ейск» в 05:00 часов произошла авария. 32-летний водитель Geely Emgrand не справился с управлением из-за утомленного состояния. Мужчина съехал с проезжей части и перевернулся. В автомобиле находились 31-летняя женщина и 9-летняя девочка.

- В результате ДТП погибла 9-летняя девочка-пассажир, водитель и 31-летняя женщина- пассажир госпитализированы с травмами, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, водитель выехал вчера вечером из города Воронежа в Ейск на отдых и провел за рулем около 8 часов. Девочка не была пристегнута ремнем безопасности.