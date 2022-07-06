Мэр Краснодара не согласен с цифрой населения города от Росстата

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

По информации Росстата, предварительные итоги переписи населения 2021 года дали Краснодару 1,107 млн человек населения. Но эта цифра вызвала сомнения как у местных властей, так и у горожан. Ведь еще в 2018-м тогдашний мэр города Евгений Первышов озвучивал цифру в 1,3 млн человек. Он опирался тогда на данные МВД. Известно, что в базе данных обязательного медстрахования 1 миллион 229 тысяч краснодарцев – то есть на 120 тысяч человек больше, чем дают городу предварительные итоги переписи. А есть еще договора коммунальных предприятий – на вывоз мусора, например. Ими охвачено более 1,213 млн чел. То есть эти цифры серьезно расходятся с данным Росстата. Почему цифра отличается от данных властей Краснодара? Этот вопрос «Комсомолка» задала мэру Краснодара Андрею Алексеенко.

- Мне сложно комментировать результаты Росстата, - ответил глава города. - Весь город помогал в организации и проведении переписи. И предварительные результаты давали примерно 1,650 - 1,7 млн. Почему в итоге так посчитали? Я не готов ответить. Потому что именно в аналитической работе муниципалитет участие не принимал.

- Можно оспорить эти данные?

- Нужно оспорить эти данные, - ответил Андрей Алексеенко. - Но сделать это нужно корректно и правильно.