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6 июля 2022 13:52

Мэр Краснодара не согласен с цифрой населения города от Росстата

Глава города Андрей Алексеенко ответил на вопрос – почему предварительные итоги переписи так сильно отличаются от официальных цифр мэрии, социальных служб и полиции
Ольга СУХОВА
Ольга СУХОВА
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

По информации Росстата, предварительные итоги переписи населения 2021 года дали Краснодару 1,107 млн человек населения. Но эта цифра вызвала сомнения как у местных властей, так и у горожан. Ведь еще в 2018-м тогдашний мэр города Евгений Первышов озвучивал цифру в 1,3 млн человек. Он опирался тогда на данные МВД. Известно, что в базе данных обязательного медстрахования 1 миллион 229 тысяч краснодарцев – то есть на 120 тысяч человек больше, чем дают городу предварительные итоги переписи. А есть еще договора коммунальных предприятий – на вывоз мусора, например. Ими охвачено более 1,213 млн чел. То есть эти цифры серьезно расходятся с данным Росстата. Почему цифра отличается от данных властей Краснодара? Этот вопрос «Комсомолка» задала мэру Краснодара Андрею Алексеенко.

- Мне сложно комментировать результаты Росстата, - ответил глава города. - Весь город помогал в организации и проведении переписи. И предварительные результаты давали примерно 1,650 - 1,7 млн. Почему в итоге так посчитали? Я не готов ответить. Потому что именно в аналитической работе муниципалитет участие не принимал.

- Можно оспорить эти данные?

- Нужно оспорить эти данные, - ответил Андрей Алексеенко. - Но сделать это нужно корректно и правильно.