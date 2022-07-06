В Сочи устранили крупную аварию на водоводе

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты водоканала Сочи отремонтировали ветку водовода, которая питает жителей Центрального и Хостинского микрорайонов. Авария случилась в камере переключения магистральных сетей по улице Пластунской на трубе диаметром 500 мм.

Как уточнили в пресс-службе водоканала, во время восстановительных работ сотрудники предприятия столкнулись с рядом трудностей. Трубопровод пролегает на глубине около трех метров и проходит через бетонные строения водопроводного колодца.

Определенные неудобства доставили и стесненные условия, поскольку яму пришлось выкопать на пешеходной зоне рядом с дорогой.

Сначала специалисты демонтировали несущие конструкции, после чего освободили аварийный участок магистрали. Затем в котлован спустили многокилограммовые муфты и произвели спайку двух магистральных водоводов диаметром 500 мм и 600 мм.

После окончания восстановительных работ начался процесс заполнения системы, что ввиду значительной протяженности заняло определенное время. На данный момент, насосы в Центральном и Хостинском районе выведены на штатные показатели. Вода в домах есть.